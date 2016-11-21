ДТП в Ростовской области: Генконсульство подтвердило гибель шестерых украинцев
14:31, 21 ноября 2016Происшествия
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В ДТП в Ростовской области погибли шестеро и травмированы трое граждан Украины.
Граждане Украины, которые попали в ДТП, ехали с оккупированного Донбасса / volynnews.com
Об этом УНИАН сообщили в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону.
«На данный момент известно, что в ДТП погибли шестеро и получили травмы трое граждан Украины», - сказал собеседник агентства.
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По его словам, граждане Украины, которые попали в ДТП, ехали с оккупированного Донбасса.
Как сообщал УНИАН, по данным МЧС России в Ростовской области, авария произошла ночью на трассе М-4 «Дон» на 848 км по направлению движения в Москву. Автобус врезался в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении.
Ранее о гибели украинцев в ДТП сообщали российские СМИ со ссылкой на источники.
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