Масштабное ДТП и резня в Одессе: в полицию пришел пассажир автомобиля-виновника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Пантелеев.

По его словам, в полицию явился один из фигурантов, находившийся на пассажирском сидении во время столкновения в центре города BMW X5 с машиной «ИЖ», пассажир и водитель которой погибли на месте.

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Как отметил Пантелеев, 22-летний фигурант Валерий Ганченко, изначально скрывшийся с места происшествия, в настоящее время допрошен в качестве свидетеля.

«Задерживать его не будут. Изначально он был сначала объявлен в розыск как свидетель, и сейчас его допрашивают как свидетеля», - сказал Пантелеев.

Он не подтвердил распространенную некоторыми интернет-ресурсами информацию о том, что 21-летний водитель BMW X5 скрылся за границу, в частности, находится на территории РФ.

«У нас нет данных о том, что он покидал пределы Украины», - сказал начальник следственного управления, добавив, что в отношении водителя, который находится в международном розыске, заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, следствие не исключает, что в момент аварии в BMW X5 был и третий человек.

Установлено, что перед аварией у фигурантов уголовного производства была «встреча с друзьями».

Потерпевшие в ДТП до сих пор находятся в больнице.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 26 октября в центре Одессы BMW X5, которым управлял 21-летний водитель, врезался в автомобиль «ИЖ», после чего иномарка въехала в остановку общественного транспорта. В результате 2 человека погибли и 3 получили тяжелые травмы. Убегая, виновник ДТП ранил ножом прохожего.

При осмотре салона автомобиля следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла пистолет марки «Форт», который был направлен на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть) Уголовного кодекса Украины.

Найденные водительские удостоверения оформлены на 21-летнего Магомеда Берсанова и 22-летнего Валерия Ганченко.