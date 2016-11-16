Смертельное ДТП и резня в Одессе: один из виновников сдался полиции, другой сбежал в Россию

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержан 22-летний Валерий Ганченко, чье водительское удостоверение нашли в BMW. Он все это время скрывался в Одесской области. Путем долгих переговоров Ганченко уговорили сдаться родственники.

Еще одному виновнику аварии - Магомеду Берсанову, чье водительское удостоверение также нашли в автомобиле, удалось сбежать на территорию Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 26 октября автомобиль BMW X5 на большой скорости проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Он врезался в "Москвич", в результате ДТП водитель и пассажир которого погибли.

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Затем иномарка въехала в остановку, пострадали 3 человека. Женщина 1982 г. р. получила закрытый перелом левого бедра, перелом левой голени, тупую травму живота и грудной клетки, рубленые раны лба, политравму. Мужчина 1980 г. р. - травматическая ампутация левой голени и закрытый перелом правой голени. Третий пострадавший, мужчина 1988 г. р. - ампутация левой ноги в районе голени, закрытый перелом правой голени, перелом правого колена, травматический шок 2 степени.

После аварии виновники ДТП скрылись с места происшествия. По словам очевидцев, водитель и пассажир иномарки были в состоянии алкогольного опьянения. Прохожий, мужчина 1985 г. р., пытался задержать подозреваемых, однако те ранили его ножом - он получил резаные раны теменной области головы слева, лба и левой щеки.