"План Суркова" - не выдумка и не фантазия": Тука предупредил о попытках организовать беспорядки в Харькове
20:07, 08 ноября 2016Общество
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Во вторник, 15 ноября, в Харькове злоумышленники попытаются дестабилизировать ситуацию, организовав беспорядки во время товарищеского матча между сборными Украины и Сербии.
Тука рассказал, где в Украине попытаются организовать беспорядки / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
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"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем необязательно "быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую наклонность и неуемную жажду власти", - считает он.
Тука рассказал, что за сутки получил эту информацию из трех независимых источников: "футбольные фанаты, не вполне отмороженные "отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы".
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