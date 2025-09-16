Исполнительница ответила на вопрос, свободно ли ее сердце.

Украинская певица Swoiia, которой ранее приписывали роман с коллегой по сцене Меловином (Melovin), сделала заявление о своей личной жизни.

В комментарии для программы "Давай додому" в эфире "Нашего радио" исполнительница призналась, что ее сердце сейчас несвободно, но при этом сразу опровергла слухи о том, что романтическая связь с Melovin все еще продолжается.

"Почему с Меловином? Это уже год назад было", - заявила она и, отвечая на вопрос ведущей, свободно ли ее сердце, сказала: "Нет, но это не Меловин".

Артистка также высказалась о состоянии здоровья коллеги, который в данный момент находится в клинике.

"Он рассказал, что с ним в соцсетях. Мы на связи и у нас прекрасные, невероятные отношения", - отметила Swoiia.

Напомним, как писал УНИАН, ранее стало известно, что Melovin загремел в больницу и ошарашил заявлением о своем диагнозе.

"Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы", - написал он в Instagram.

Позже он сообщил некоторые подробности своего состояния, заявив о давлении "структур":

"Я в больнице. Мне плохо - транквилизаторы, капельницы, много сплю. Что со мной? Мне досадно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Простите".

