В Генеральном штабе ВСУ уточнили результаты ударов по пунктам управления российских оккупантов в Донецкой области 8 сентября и 28 августа. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Генштаба.

"Подтверждено поражение личного состава противника, в том числе и из числа командования", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что 8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии Сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении", - рассказали в Генштабе.

Также отмечается, что перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны РФ Андрей Белоусов, и вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены.

"Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ", - пояснил Генштаб ВСУ.

Что известно об ударе по Донецкой области 8 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, ракеты-дроны "Ад" и западные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG ударили по военному объекту РФ в оккупированном Донецке. По его словам, атакованы были промзоны металлургического завода и завода "Топаз", где с советских времен существовали мощные бомбоубежища.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман объяснил, для чего Силы обороны нанесли удары по оккупированному Донецку. Он считает, что они могут быть связаны с подготовкой РФ к осеннему наступлению. Эксперт добавил, что пока сложно сказать, какими именно средствами поражения были атакованы объекты.

