Певец Дэвид Аксельрод рассказал, чем сейчас занимается.

Украинский певец и муж продюсера Елены Мозговой Дэвид Аксельрод, который исчез на два года после ранения во время службы в ТрО, появился на публике и рассказал, чем сейчас занимается.

Певец посетил организованный супругой концерт "Мій Music Hall" и в комментарии для программы "Тур зірками" признался, что не может петь, когда "люди страдают".

"Я сказал себе, что спою, когда победим", - заявил он.

По его словам, сейчас он "волонтерит и помогает делать так, чтобы были шансы побеждать россиян".

"Это истощает. Конечно, я не говорю, что вспотел или еще что-то. Понятно, что ребятам, которые в окопах, гораздо сложнее. Но я стараюсь делать, что от меня зависит", - добавил Аксельрод.

Также певец рассказал, что в связи с паузой в карьере его заработки значительно уменьшились. По его словам, он получает определенный доход за счет роялти с композиций, а также помогает звездной супруге организовывать концерты.

Напомним, как писал УНИАН, о том, что Дэвид Аксельрод получил травму на службе, сообщила его супруга, продюсер Елена Мозговая:

"Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы в 2022 году".

