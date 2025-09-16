Состоялось увольнение командиров двух армейских корпусов, потому что они были не готовы к организационной работе по новой системе управления.

Замену командиров 17-го и 20-го корпусов надо воспринимать как хороший сигнал, потому что новые руководители должны справиться лучше с поставленными задачами. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

В частности, у него спросили об увольнении командиров двух корпусов. "Во время войны, и не только во время войны, есть определенные замены руководителей, не только корпусов, но и батальонов, бригад, взводов. В этой ситуации не надо паниковать", - отметил Гетьман.

Как отметил майор запаса, если есть официальное сообщение о причине замены командиров из-за потери позиций, за которые должен был бы отвечать корпус, то Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому виднее.

"Действительно, была не совсем правильно организована оборона этих позиций... Не надо паниковать, не надо разгонять измену. Поменяли, значит получилось, что они были не готовы. Эта корпусная система новая. Немного отличается от того, что было до этого", - сказал Гетьман.

Он добавил, что в любом случае командир корпуса - это новоназначенный человек, который не справился с задачами. Поэтому, надо заменять на других. По его мнению, руководящие должности будут замещены лицами из этих же корпусов.

"Скорее всего, это будет какой-то командир бригады, который показал свой профессионализм и, я думаю, что он справится лучше", - подчеркнул Гетьман.

Кроме того, майор запаса считает, что замена командиров из-за потери позиций - это официальная версия, а скорее всего, были другие причины. "Потому что мы видим, что на линии фронта у нас каких-то таких особых потерь позиций точно нет. Линия фронта более-менее стабилизирована", - отметил Гетьман.

В то же время, он добавил, что на некоторых направлениях враг имеет успех, а на некоторых успех получают Силы обороны Украины. "По большому счету, уже как минимум несколько месяцев линия фронта можно считать стабилизированной", - сказал Гетьман.

Он предполагает, что скорее увольнение произошло из-за каких-то организационных моментов. Замену командиров он считает хорошим сигналом.

Увольнение командующих корпусов - подробности

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили УНИАН о том, что Главнокомандующий Александр Сырский решил снять с должностей командующих двух корпусов - руководителя 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса Максима Китугина.

Основаниями для увольнения были названы упущения командиров в управлении войсками, что привело к потере личного состава и потере территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.

