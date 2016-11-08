В Одесском аэропорту задержали иностранца, который находится в розыске Интерпола за мошенничество
16:01, 08 ноября 2016Происшествия
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В Одесском аэропорту правоохранители задержали иностранца, находящегося в международном розыске за мошенничество.
О факте задержания проинформировано Украинское бюро Интерпола в Киеве / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, подозреваемый обнаружен 7 ноября во время оформления пассажиров, прибывших авиарейсом «Стамбул-Одесса» в международный аэропорт «Одесса».
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«На гражданина Турции сработала база данных Интерпола. По предварительным данным, иностранец находился в розыске с целью ареста за мошенничество и последующей экстрадиции в Судан», - сообщили в пресс-службе.
О факте задержания проинформировано украинское бюро Интерпола в Киеве. Гражданин Турции передан представителям Национальной полиции.
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