В Одессе пограничники задержали разыскиваемого Интерполом преступника

В международном аэропорту "Одесса" пограничники задержали израильтянина, которого разыскивал Интерпол за отмывание денег в особо крупных размерах.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 28 октября во время оформления пассажиров авиарейса "Одесса-Минск" пограничники обнаружили и задержали гражданина Израиля. Мужчина находился в международном розыске по базе данных Интерпола.

"Выяснилось, что преступника разыскивали правоохранительные органы Канады для привлечения его к уголовной ответственности за мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах", - сообщили в пресс-службе.

О факте задержания пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола (Киев) и передали задержанного представителям Национальной полиции.