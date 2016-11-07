На Харьковщине злоумышленники сбили пешехода и оставили умирать в багажнике авто (фото)

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Водитель и два пассажира и не думали оказывать помощь пострадавшему. Они просто забросили раненого парня в свой автомобиль и бросили его умирать", - говорится в сообщении полиции.

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Как рассказал свидетель происшествия, белая иномарка на большой скорости сбила мужчину.

В ходе проведения оперативно-поисковой работы правоохранители установили личность мужчины, который находился за рулем иномарки, а также всех участников события. В частном секторе полицейские обнаружили автомобиль "Фольксваген", в багажнике которого лежало окровавленное тело молодого парня.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.