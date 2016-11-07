"Пьяные гонки" и ДТП в Киеве: сыну нардепа Молотка "светит" до трех лет заключения

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Он пояснил, что нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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При этом, рассказал Шкиряк, минимальным видом и размером наказания по ч.1 ст.286 УК Украины при причинении средней тяжести телесных повреждений - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов (от 3 400 грн до 8 500 грн).

"В то же время по ч.1 ст.286 УК Украины суд может назначить ограничение свободы на срок до трех лет. При этом чаще всего суд освобождает осужденного от отбывания наказания с испытанием - от одного до трех лет (ст.75 УК Украины)", - говорится в сообщении советника главы МВД.

Кроме того, Шкиряк отметил, что наказание для Дениса Молотка будет зависеть от обстоятельств и от позиции потерпевших.

Как сообщал УНИАН, ночью 6 ноября в Киеве произошло ДТП при участии сына народного депутата Украины (депутатская группа "Воля народа") Игоря Молотка - Дениса.

Как сообщил волонтер Роман Синицын, сын Молотка с товарищем «устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL». «Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус Патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами различной степени тяжести», - проинформировал волонтер.

Кроме того, добавил он, нарушители пытались скрыться от полиции, но были задержаны.

В пресс-службе депутатской группы «Воля народа» подтвердили факт ДТП с участием сына Молотка. Там отметили, что сам депутат, комментируя инцидент, заявил, что никоим образом не будет препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП, а лечение пострадавших возьмет на себя.