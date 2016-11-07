В Киеве пьяный мотоциклист угрожал поджечь себя и патрульных (фото)
16:28, 07 ноября 2016Происшествия
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Киевские патрульные задержали нетрезвого водителя мотоцикла, который ехал с выключенными фарами. Прежде чем мужчина остановился, полицейские дважды повторили свое требование.
Полиция задержала мотоциклиста / НПУ
Инцидент произошел на проспекте Победы, передает пресс-служба Патрульной полиции в соцсети Facebook.
Мужчина угрожал правоохранителям, что подожжет и их, и себя, если они его не отпустят.
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"27-летнего водителя задержали сразу после того, как он перерезал топливный шланг своего мотоцикла, схватился за спички и пригрозил - подожжет себя и патрульных, если его не отпустят", - говорится в сообщении.
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