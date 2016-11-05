В МВД подготовили концепцию относительно расширения полномочий полицейских - СМИ

Министерство внутренних дел и Национальная полиция подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений относительно расширения полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало убийство 25 сентября в Днепре двух патрульных полицейских.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на соответствующий документ, предоставленный в распоряжение редакции Департаментом коммуникаций МВД и Нацполиции.

Отмечается, что согласно документу, предложенные правки касаются трех нормативных актов: Кодекс об административных правонарушениях (КоапАП) законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

В частности концепцией предлагается внести в КоАП изменения, которые ужесточат ответственность водителей за оставление места ДТП, увеличат сроки административного задержания лиц, совершивших административные правонарушения (не более 24 часов), усовершенствуют нормы о временном задержании транспортных средств. Кроме того, изменения предусматривают отмену нормы при наличии двух свидетелей во время совершения полицейскими освидетельствования водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Подготовлены изменения в закон "О дорожном движении" устанавливают обязанность водителей передавать, а не предъявлять правоохранителям документы на проверку, а также запретят им выходить из автомобиля без разрешения полицейских.

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Наибольшее количество изменений концепцией предлагается внести в закон "О Национальной полиции". Предполагается, в частности, ввести в отношении украинских полицейских принцип непрерывности (обязанность правоохранителей реагировать на преступления независимо от должности, местонахождения и времени суток). В то же время полицейские, которые применяют полицейские меры, получают право обращаться к лицам с "обязательными для исполнения требованиями и распоряжениями относительно их способа поведения для эффективного проведения полицейского мероприятия" (кроме преступных требований).

Предлагается ввести дополнительное основание для остановки транспортного средства (в связи с подозрением, что водитель находится в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов), а также усовершенствовать систему применения полицейскими спецсредств.

Кроме того, концепцией предлагается, что каждое лицо, к которому обратился полицейский, независимо от ее правового статуса, обязан "неукоснительно выполнить требование полицейского, кроме выполнения явно преступного требования или распоряжения". При этом лицо, которое выполнило требование или распоряжение полицейского, имеет право обжаловать решение или действия полицейского в установленном порядке.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции.