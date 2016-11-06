"Пьяные гонки": полиция рассказала детали ДТП с сыном нардепа Молотка в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в г. Киеве.

Как отметили в полиции, по факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование одного и более человек) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в полиции сообщили, что, по предварительным данным, пострадавшие имеют легкие телесные повреждения, но официальной информации от врачей пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, ночью в Киеве произошло ДТП с участием сына народного депутата Украины (депутатская группа "Воля народа") Игоря Молотка - Дениса.

Как сообщил волонтер Роман Синицын, сын Молотка с товарищем «устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL». «Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус Патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами различной степени тяжести», - проинформировал Синицын. Кроме того, добавил он, нарушители пытались скрыться от полиции, но были задержаны.

В пресс-службе депутатской группы «Воля народа» подтвердили факт ДТП с участием сына Молотка. Там отметили, что сам депутат, комментируя инцидент, заявил, что никоим образом не будет препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП, а лечение пострадавших возьмет на себя.