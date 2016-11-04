Под Киевом нашли подземное хранилище с оружием и БТРом (фото)

В пригороде Киева сотрудники Киевской городской прокуратуры №8 вместе с сотрудниками Нацполиции обнаружили подземное хранилище с арсеналом оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на странице прокуратуры Киева в Facebook.

Тайник была обустроена в подземном бункере на территории дачного поселка в Бориспольском районе на Киевщине. В бункере правоохранители также обнаружили бронетранспортер.

«... правоохранители обнаружили 60 предметов внешне похожих на ракеты к установкам Град, 2 предмета похожие на орудия в БМП (боевой машины пехоты), 4 предметы похожие на боеприпасы к ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса), около 200 единиц оружия похожих на противотанковые мины, СПГ (станковый противотанковый гранатомет), РПГ (ручной противотанковый гранатомет) и бронебойные снаряды», - говорится в сообщении.

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В рамках досудебного расследования, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), устанавливается канал поступления обнаруженного арсенала.