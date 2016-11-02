В Одессе умер мужчина, который с 90% ожогов сам довез семью до больницы после взрыва газа

Об этом на Facebook сообщила Катерина Ножевникова - известный в городе волонтер, которая принимает участие в оказании помощи этой семье (сбор средств, закупка медикаментов и др), в том числе двум малолетним детям.

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По ее словам, 1 ноября в реанимации умер глава семьи, 1976 г., житель села Малозименове Великомихайловского района Одесской области.

«Сердце Александра остановилось. Как будто он «дождался», когда Наташу (жена) и малышей выведут из реанимации...», - написала Ножевникова.

Она отмечает, что другие члены семьи – жена и двое малолетних детей – пошли на поправку. Врачи приложили максимум усилий для спасения мужчины, который получил 90% ожогов поверхности тела, но спасти его не удалось.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Великомихайловском районе Одесской области в результате взрыва газовой смеси пострадали четыре человека: жена 1985 г. р., мужчина 1976 г.р. и их дети 2003 г. р. и 2011 г.р.

Всех членов семьи доставили в Одессу - в отделение реанимации Одесского областного медицинского центра с термическими ожогами. Состояние здоровья детей характеризовалось как тяжелое, взрослых – крайне тяжелое с тенденцией к ухудшению.

Установлено, что хозяин дома хотел зажечь газовую плиту, но после зажигания спички прогремел взрыв.

По данным волонтеров, глава семьи - врач скорой помощи, несмотря на очень тяжелые ожоги, сумел оказать первую помощь своим детям и жене, и «загрузил их в машину «скорой».

Как сообщили в главке Национальной полиции в Одесской области, по факту взрыва возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. По данным специалистов, приборы и газопровод были в исправном состоянии.