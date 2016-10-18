Взрыв газа в Одесской области: мужчина с 90% ожогов сам довез семью до больницы

Сейчас они все находятся в Одесском областном медицинском центре, передает ТСН.

У 40-летнего отца 90% ожогов, матери – 75%, у детей 5 и 12 лет обожжено около трети поверхности тела. По словам врачей, их состояние тяжелое, но стабильное.

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Отец пострадавшей семьи работает водителем скорой. После взрыва он сам смог довезти своих родных до ближайшей станции скорой помощи – обожженный, раздетый и босой. Из районной больницы всех пострадавших перевезли в Одессу.

Относительно причин взрыва – их еще устанавливают. Единственное, о чем говорят с уверенностью – взорвалась газовоздушная смесь. Однако источник утечки газа пока неизвестно.