Артистка из Днепра, поддержавшая избиение молотком бойца АТО, готовится к карьере в России (видео)

Хористка Катерина Фондуроко, которая поддержала поклонницу "русского мира", ударившую молотком по голове ветерана АТО, скорее всего, покинет город, говорится в сюжете ТСН.

48-летняя артистка на следующий день после скандала после общения с руководством театра написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально что-то комментировать руководство театра не готово, а не на камеру работники говорят о шоке от поведения певицы.

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По месту жительства Фондуроко найти не удалось – ее родственница сообщила, что артистка уже в Крыму, а общаться с ней не нужно.

Однако это успел сделать советник городского головы Евгений Гендин. Он говорит, что никакого раскаяния за жестокие слова в соцсетях у певицы не наблюдается. "Она считает себя жертвой преступного режима. Она мне дословно сказала: я знаю, что нас таких 50 процентов в городе. А этот образ - губки бантиком – ей хватило вежливости на минуту. А потом это закончилось: "Так, вали отсюда! Это она мне говорит", - рассказал Гендин.

Уже после разговора советник городского головы получил через интернет сообщение-угрозу – мол, "молотков на всех хватит". "Понятно, что это не она. Какие-то поклонники", - говорит Гендин.

Сама же фигурантка скандала коллегам сообщила, что пакует чемоданы и едет в Россию. Именно там она планирует устраивать свое будущее. Однако страницы в соцсетях вместе с хамскими комментариями женщина удалила.