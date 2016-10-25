В Днепре уволили солистку хора театра за публичную поддержку избиения бойца АТО

В Днепре уволили солистку хора театра Екатерину Фондуроко, где накануне женщина ударила бойца АТО молотком по голове.

Именно после этого Фондуроко в соцсетях поддержала скандалистку с молотком. В комментариях в соцсети певица злорадствовала, что боец - мало получил.

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Такие комментарии хористки возмутили днепрян и руководство театра сразу на это отреагировало и уволило Фондуроко.

Напомним, в Днепре посетительница театра ударил другого зрителя. Это произошло на балконе, когда между женщиной и мужчиной в военной форме завязалась перепалка.

В полиции выяснили, что конфликт разгорелся еще до начала спектакля. В холле нападающая начала оскорблять мужчину в военной форме, который пришел на спектакль с женой.