На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
21:11, 21 октября 2016Мир
695
На Ямале потерпел крушение Ми-8, на борту которого находились 25 человек – экипаж и пассажиры. Связь с экипажем удалось установить.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» летел из Ванкора в Новый Уренгой / Фотоиллюстрация / УНИАН
На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС.
Читайте такжеМинобороны Польши: записи разговоров Туска и Путина в день Смоленской катастрофы противоречат итогам расследования
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что о жесткой посадке рассказал пассажир вертолета. Из его слов стало известно, что экипаж попытался посадить Ми-8, но при ударе о землю он получил по меньшей мере повреждения.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» летел из Ванкора в Новый Уренгой. В назначенное время вертолет в место назначения не прибыл. Вертолет перевозил нефтяников-вахтовиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter