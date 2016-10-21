На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что о жесткой посадке рассказал пассажир вертолета. Из его слов стало известно, что экипаж попытался посадить Ми-8, но при ударе о землю он получил по меньшей мере повреждения.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» летел из Ванкора в Новый Уренгой. В назначенное время вертолет в место назначения не прибыл. Вертолет перевозил нефтяников-вахтовиков.