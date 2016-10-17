Четверо "антимайдановцев" получили тюремные сроки за попытку превратить Харьков в "ХНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, сегодня, 17 октября, Киевский районный суд Харькова вынес первый обвинительный приговор четырем участникам захвата здания облгосадминистрации в начале апреля 2014 года (ч . 1 ст. 294 УК Украины).

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По его сведениям, двух мужчин (1983 и 1987 года рождения) приговорили к 5 годам лишения свободы, еще двух злоумышленников (1986 и 1983 годов рождения) - к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Всего по уголовным производствах по этим событиям обвиняются 64 человека. Другие производства находятся на рассмотрении суда.

Как сообщал УНИАН, 6 и 7 апреля 2014 года перед зданием Харьковской ОГА состоялись митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины. Обвинительные акты в отношении обвиняемых направили в суд летом 2014 года.