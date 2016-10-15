Порошенко: есть доказательства причастности "серых кардиналов" Путина к попыткам превратить Харьков в "ХНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с активом Харьковской области.

Он напомнил, что именно в помещении Харьковской ОГА бойцы спецподразделения МВД «Ягуар» в апреле 2014 в зародыше задушили московский проект так называемой «Харьковской народной республики».

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«Именно здесь в помещении Харьковской ОГА бойцами украинского «Ягуара» был нанесен смертельный удар кремлевскому медведю-шатуну, который искал и, к счастью, не смог найти нору на Слобожанщине, и эти мужественные парни в зародыше придушили проект «Харьковской народной республики». Но если бы они были сами, ничего бы не было. Они опирались на очень мощную моральную поддержку харьковских патриотов, когда спецназовцы за 19 минут бескровно положили на пол 67 сепаратистов, которые были подготовлены и направлены для того, чтобы дестабилизировать ситуацию», - отметил Порошенко.

«У нас уже есть и показания, и полученные в рамках расследования уголовного дела доказательства, какие указания помощниками и советниками российского президента давались тысячам «туристов», которые приехали из РФ, что они должны были здесь делать, и с какой целью они здесь находились», - добавил президент.