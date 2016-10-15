Авария армейского БТР и автобуса на Донбассе: появились подробности (фоторепортаж)

Об этом рассказал журналист Владимир Рунец, передает 24 канал.

По его словам, автобус вез работников из обогатительной фабрики. В салоне находились 8 пассажиров.

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В результате инцидента водитель транспорта погиб на месте.

Кроме того, еще одну женщину с различными травмами забрала "скорая".

Ранее СМИ писали, что бронетранспортер из числа переданных по случаю праздника Дня защитника Украины военным президентом Петром Порошенко попал в аварию.