Авария армейского БТР и автобуса на Донбассе: появились подробности (фоторепортаж)
23:33, 15 октября 2016Происшествия
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В Покровске Донецкой области произошла авария с участием БТР и пассажирского автобуса.
Об этом рассказал журналист Владимир Рунец, передает 24 канал.
По его словам, автобус вез работников из обогатительной фабрики. В салоне находились 8 пассажиров.
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В результате инцидента водитель транспорта погиб на месте.
Кроме того, еще одну женщину с различными травмами забрала "скорая".
Ранее СМИ писали, что бронетранспортер из числа переданных по случаю праздника Дня защитника Украины военным президентом Петром Порошенко попал в аварию.
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