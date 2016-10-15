Один из переданных военным ко Дню защитника Украины Порошенко БТР попал в ДТП - СМИ

Об этом сообщают источники ТСН в украинской армии.

По неофициальной информации, техника отправилась с места передачи в Чугуеве под Харьковом в сторону Покровска (бывший Красноармейск). Однако по дороге БТР столкнулся с пассажирским автобусом.

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В этой аварии погиб водитель гражданского транспортного средства, есть пострадавшие. Их количество, а также обстоятельства ДТП уточняются.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщал УНИАН, торжественная церемония передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ состоялась в Чугуеве под Харьковом.

Всего было передано более 150 единиц техники различного назначения, среди которой боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины пехоты различных модификаций (БМП), зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КРАЗ, артиллерийское вооружение, другое вооружение и средства тылового обеспечения.