Один из переданных военным ко Дню защитника Украины Порошенко БТР попал в ДТП - СМИ
Бронетранспортер из числа переданных по случаю праздника Дня защитника Украины военным президентом Петром Порошенко попал в аварию.
Об этом сообщают источники ТСН в украинской армии.
По неофициальной информации, техника отправилась с места передачи в Чугуеве под Харьковом в сторону Покровска (бывший Красноармейск). Однако по дороге БТР столкнулся с пассажирским автобусом.
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В этой аварии погиб водитель гражданского транспортного средства, есть пострадавшие. Их количество, а также обстоятельства ДТП уточняются.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Как сообщал УНИАН, торжественная церемония передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ состоялась в Чугуеве под Харьковом.
Всего было передано более 150 единиц техники различного назначения, среди которой боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины пехоты различных модификаций (БМП), зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КРАЗ, артиллерийское вооружение, другое вооружение и средства тылового обеспечения.