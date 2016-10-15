В Одессе авто врезалось в АЗС и взорвалось (фото, видео)
23:17, 15 октября 2016Происшествия
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В Одессе у морвокзала машина врезалась в автозаправку и взорвалась.
В Одессе машина врезалась АЗС и взорвалась / Думская
На АЗС начался пожар, передает Думская, ссылаясь на слова очевидцев.
Инцидент произошел примерно в 20:40. По предварительным данным, пострадавших нет: водитель авто и пассажиры успели выскочить до взрыва, после чего скрылись.
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Возгорание уже ликвидировано.
"На данный момент проходит оформление материалов и устанавливается личность водителя", — отметили в пресс-службе патрульной полиции.
Видео odpublic.net
В Одессе машина врезалась АЗС и взорвалась / Думская
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