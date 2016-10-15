В Одессе авто врезалось в АЗС и взорвалось (фото, видео)

На АЗС начался пожар, передает Думская, ссылаясь на слова очевидцев.

Инцидент произошел примерно в 20:40. По предварительным данным, пострадавших нет: водитель авто и пассажиры успели выскочить до взрыва, после чего скрылись.

Читайте такжеВ Киеве рецидивист избил работницу АЗС и украл кассовый аппарат (фото, видео)

Возгорание уже ликвидировано.

"На данный момент проходит оформление материалов и устанавливается личность водителя", — отметили в пресс-службе патрульной полиции.

Видео odpublic.net