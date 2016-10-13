На Волыни задержали контрабандистов, которые перевозили 840 тонн товаров в Украину под видом гуманитарки

Согласно сообщению на странице ДФС в сети Facebook, гражданин Украины организовали схему беспошлинного ввоза в Украину товаров под видом гуманитарной помощи, используя личные знакомства с представителями религиозных и благотворительных организаций ряда стран Европейского Союза.

«Груз оформлялся как гуманитарная помощь, поступающая в адрес подконтрольных злоумышленнику благотворительных организаций, подавалась и соответствующая таможенная декларация. При этом, согласно нормам действующего законодательства, никакие платежи в государственный бюджет не уплачивались», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНасиров, назвавший преступниками всех украинских владельцев iPhone 7, сам носил контрабандные часы - журналистПри этом, в ДФС отметили, что в случае реализации указанного груза злоумышленники получили бы 5,5 миллиона гривен неучтенного дохода.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана,рост таможенных платежей в бюджет страны может превысить 50 млрд грн ежегодно. Гройсман заявил, что намерен продолжить инспекции работы таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, принятые на таможнях до 1 мая этого года.