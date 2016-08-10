В Минюсте утверждают, что 40% центрального аппарата ГФС - чиновники времен Януковича

Об этом Козаченко сказала в эфире 5-го канала.

Глава Департамента по вопросам люстрации Минюста назвала Государственную фискальную службу органом, который больше всего сопротивлялся процессу люстрации.

"Потому что в Государственной фискальной службе два направления. Во-первых - все это наиболее коррумпированный орган, потому что все деньги, давление в отношении бизнеса, деньг, бюджета решаются именно через эти институты и они имеют дело не как Министерство финансов непосредственно с бизнесом и деньгами. Это в том числе и таможня", - сказала Козаченко.

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"А кроме того, ГФС должна была провести имущественную проверку всех чиновников. И под люстрацию ни одного чиновника за имущество, которое он не может объяснить (не привлечен) ... доходы из законных источников - ни одного отрицательного заключения и никого в реестре", - добавила глава Департамента по вопросам люстрации Минюста.

По ее словам, в ГФС сделала минимум в том, что было ведомству поручено в вопросе люстрации, вместо того, чтобы предпринять все усилия для очистки.

"Тот самый Насиров держит аппарат Януковича. Когда мы пришли туда с проверкой, оказалось, что 40% руководящего состава ГФС, центрального аппарата, это полный состав руководителей во времена Януковича", - подчеркнула Козаченко.

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Вместе с тем она сказала, что 20% состава руководителей региональных и территориальных уровней областей и таможни, это таможенники времен Януковича.

"Проблемы не начались при Януковиче. Это неправда. 25 лет эта система коррупции, она только наращивалась, но уже последние три года при Януковиче на высоких должностях могли остаться исключительно чиновники, очень лояльные к вопросам пополнения конкретных карманов и исключительно в коррупционных интересах", - заявила Козаченко.