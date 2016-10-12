В Киеве разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного спирта (фото)

Как сообщает прокуратура Киева, во время проведения обысков в складских помещения на территории Святошинского района столицы сотрудники прокуратуры совместно с СБУ обнаружили и изъяли оборудование для производства фальсифицированного лекарственного средства, а также около 2 тонн водно-спиртовой смеси.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (производство фальсифицированных лекарственных средств).

Организатор указанной преступной группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Читайте такжеВ Харькове суд взял под стражу подозреваемого в поставках суррогатного алкоголя

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в пяти областях Украины была зафиксирована волна массовых отравлений фальсифицированным алкоголем, которая началась 22 сентября. Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области.

Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. По состоянию на 7 октября было зарегистрировано 106 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 40 — с летальным исходом.

Также отравление суррогатом алкоголя были зафиксированы в Запорожской области, количество госпитализированных вследствие отравления на 7 октября составляла 12 человек. У всех пострадавших прослеживается нетипичный для алкогольных отравлений симптом — несвертываемость крови, что может означать попадание на территорию региона нового, ранее неизвестного алкогольного суррогата.