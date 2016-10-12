В Киеве разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного спирта (фото)
Правоохранители разоблачили четырех жителей Киева, которые организовали работу подпольного цеха по производству фальсифицированного медицинского спирта.
Как сообщает прокуратура Киева, во время проведения обысков в складских помещения на территории Святошинского района столицы сотрудники прокуратуры совместно с СБУ обнаружили и изъяли оборудование для производства фальсифицированного лекарственного средства, а также около 2 тонн водно-спиртовой смеси.
В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (производство фальсифицированных лекарственных средств).
Организатор указанной преступной группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
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Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Как сообщал УНИАН, в пяти областях Украины была зафиксирована волна массовых отравлений фальсифицированным алкоголем, которая началась 22 сентября. Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области.
Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. По состоянию на 7 октября было зарегистрировано 106 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 40 — с летальным исходом.
Также отравление суррогатом алкоголя были зафиксированы в Запорожской области, количество госпитализированных вследствие отравления на 7 октября составляла 12 человек. У всех пострадавших прослеживается нетипичный для алкогольных отравлений симптом — несвертываемость крови, что может означать попадание на территорию региона нового, ранее неизвестного алкогольного суррогата.