Число умерших от отравления фальсифицированным алкоголем возросло до 49 человек

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«По состоянию на 18:00 4 октября в стране зарегистрировано 96 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 49 случаев закончились летально», - говорится в сообщении.

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В частности, в Харьковской области по состоянию на 16:00 количество пострадавших от отравления фальсифицированным алкоголем составило 77 человек, из них 36 – умерли. «По данным судебно-медицинской экспертизы у 23 умерших выявлен метиловый спирт», - проинформировали в Госпродпотребслужбе.

В Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях по состоянию на 09:00 новые случаи отравлений алкоголем не зарегистрированы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 4 октября в Украине было зарегистрировано 85 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 42 случая закончились летально.

Напомним, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях.

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. Организатор производства и двое его пособников 30 сентября были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.