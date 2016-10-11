В Василькове обрушилась часть школы (фото, видео)
В Василькове Киевской области в средней школе №6 обрушились перекрытия нескольких этажей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Мосийчук.
По его словам, сейчас спасатели эвакуируют школьников.
"Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении депутата.
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко разобраться в ситуации, что привела к обвалу стены в одной из школ города Васильков.
"К счастью, жертв и пострадавших нет, что очень важно, - сказал Гройсман. - Правительство поможет и восстановить школу, и навести порядок. Но главное - не допускать подобных трагических ситуаций".
Читайте такжеВ центре Одессы обрушилась часть стены аварийного дома, в котором проживают 10 семей
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня около 10.00 в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытия учебных помещений.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Осуществляется эвакуация. Причина разрушения устанавливается.
На месте происшествия работают 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС Украины.