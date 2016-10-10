Задержанного в Ривном украинца обвиняют в госизмене: шпионил для страны-агрессора - СБУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Открыто уголовное производство по ст. 111 УКУ – государственная измена. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет", – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ривне агента главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

По информации СБУ, шпион – гражданин Украины, проживал в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Установлено, что куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин.