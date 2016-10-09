В Ривне сотрудники СБУ задержали российского шпиона (фото)

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Ривне агента главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Установлено, что куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин.

За передачу документов с грифом «секретно» и «совершенно секретно», касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества Вооруженных сил Украины с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также деньги. Сумма зависела от актуальности и важности военных секретов.



Украинский военнослужащий, получив предложение о сотрудничестве с российскими спецслужбами, обратился в СБУ.

7 октября российский шпион въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже «поработали» оперативники украинской спецслужбы. На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ «на горячем» во время получения «флешки» с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера.

Продолжаются следственные действия.