В центре Одессы произошла драка со стрельбой между военными и охранниками кафе: есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 9 октября около 3.00 поступил вызов о том, что возле кафе «Гранат», по улице Екатерининской, 4, слышны выстрелы.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что между нетрезвыми мужчинами и охранниками указанного развлекательного заведения возник конфликт, во время которого неизвестный применил оружие.

«Троих злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции, на место была вызвана «скорая помощь», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Одессе в больнице умер попавший вчера под трамвай малолетний ребенок

Как сообщила УНИАН и. о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Анастасия Якубенко, конфликт произошел между тремя военнослужащими и охранниками заведения.

По ее словам, конфликт, во время которого один из военнослужащих применил травматический пистолет, произошел из-за того, что военных не пустили в заведение.

«Произошел конфликт, переросший в драку… Военнослужащий выстрелил в сторону охранников, один из которых получил ранение. Оппоненты получили телесные повреждения различной степени тяжести», - добавила Якубенко.

Читайте такжеВ Одессе на Куликовом поле произошла потасовка "Правого сектора", антимайдановцев и спецназа (фото, видео)

По ее данным, охраннику, получившему ранение в ногу, в больнице была оказана помощь, после чего он уехал домой. В настоящее время в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса) находятся двое военнослужащих, у одного из которых - перелом фаланги пальца руки и ушибы. У их третьего товарища, по словам Якубенко, – незначительные телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Материалы производства переданы в военную прокуратуру Южного региона Украины.