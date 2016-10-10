В Черниговской области массовая драка возле сельского клуба завершилась взрывом гранаты (фото, видео)

Около четырех утра 9 октября в дежурную часть отделения полиции в Бобровицком районе поступило анонимное сообщение о том, что к клубу одного из сел приехали неизвестные молодые люди и устроили драку, в ходе которой прогремел взрыв, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Бобровицкого отделения полиции, Главного управления Нацполиции и взрывотехники. Правоохранители установили, что во время инцидента травмированы четыре человека, один из которых (житель Киева) был доставлен в Бобровицкую центральную районную больницу с колото-резаными ранами тела.

Со слов потерпевшего, телесные повреждения он получил у клуба во время драки. Неизвестный злоумышленник напал на него сзади.

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После этого на пороге сельского клуба, где как раз стояли посетители, раздался взрыв. Осколочные ранения получили трое человек, которые были доставлены в Бобровицкую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает. Взрыв также повредил припаркованный неподалеку автомобиль "Шкода Октавия".

На месте происшествия взрывотехники собрали и направили на экспертизу осколки гранаты (предположительно РГД-5), рычаг спусковой скобы и нож.

В тот же день полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство. Им оказался житель Бобровицы. Согласно статьи 208 Уголовного процессуального кодекса он был помещен в изолятор временного содержания.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по статьям «покушение на убийство», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «хулиганство». Полиция проводит дальнейшее расследование.