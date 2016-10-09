В Житомирской области полицейский совершил самоубийство, взорвав гранату.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Сегодня около 13.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении в лесополосе между селами тела мужчины. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции и Главного управления Нацполиции области.

Установлено, что погибший - 29-летний житель села Новая Романовка, инспектор Новоград-Волынского отдела полиции.

Предварительно установлено, что на почве бытового конфликта он ушел из дома вечером 7 октября, и впоследствии совершил самоубийство.

В данное время продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося. Предварительно установлено, мужчина покончил с собой, взорвав гранату.

Расследование дела продолжается.