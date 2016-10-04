В Донецкой области произошел обвал шахты

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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"4 октября, около 12:30, в с. Песчаное Покровского района Донецкой области, на ПАО ШУ "Покровское" смертельно травмирован работник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительной информации, во время выполнения работ на территории воздухо-подающего ствола произошел обвал породы, в результате которого смертельно травмирован работник 1986 года рождения.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).