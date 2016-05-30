На Луганщине горит шахта "Лисичанскугля"

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в данный момент спасатели не имеют доступа к очагу возгорания. Ведутся горнотехнические работы.

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"Все необходимые материалы у нас на данный момент есть. Кроме того, комиссия при Лисичанском городском совете вынесла положительное решение о выделении дополнительных средств в размере 500 тыс. гривень на ликвидацию аварии", - сказал руководитель предприятия "Лисичанскуголь" Борис Перепелица.

По его данным, эта шахта работу по добыче угля не вела. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара задействовано 65 специалистов.

Предполагается, что через 36 часов военизированный горноспасательный отряд дойдет до эпицентра пожара и начнет его ликвидацию.