Нападение и ограбление полицейского в Киеве: правоохранители рассказали новые подробности

Нападение на сотрудника управления полиции охраны по физической безопасности было совершено около 13:45, передает 112 Украина.

Запись с видеокамер и показания потерпевшего свидетельствуют, что преступники в масках были вооружении пистолетами.

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"Когда он прибыл в управление, выйдя из автомобиля, он направился к входу в управление. К нему подъехала машина, из нее выбежало двое неизвестных людей в масках и, применив оружие, отобрали средства защиты, а также личные вещи... После этого нападавшие сели в автомобиль марки Volkswagen Golf 3, исчезли в неизвестном направлении. Сейчас поиски продолжаются", - рассказал Викарий.

Ранее СМИ сообщали, что в Соломенском районе Киева неизвестные в масках напали на сотрудника полиции и, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, отобрали у него табельное оружие, спецсредства и служебное удостоверение.