В Одессе мужчина зашел в школу и требовал от учеников деньги, угрожая ножом
16:19, 03 октября 2016Происшествия
691
В Суворовском районе Одессы днем в одну из школ зашел неизвестный мужчина и, угрожая детям ножом, требовал у них деньги.
Одессит угрожал ученикам ножом, требуя деньги / delfi.lt
Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, наряд полиции охраны получил сообщение от оператора о срабатывании средств тревожной сигнализации на охраняемом объекте – в местной школе.
К прибывшим за считанные минуты на место вызова полицейских охраны обратилась учительница и указала на мужчину, который угрожал школьникам ножом.
Читайте такжеВ Одессе угонщик машин устроил ДТП, открыл стрельбу и угрожал ножом: пострадавшие госпитализированы (фото)
Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей нарушитель был задержан и передан следственно-оперативной группе Суворовского отдела полиции.
Им оказался 31-летний житель города.
Сейчас по данному факту ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter