В Одессе мужчина зашел в школу и требовал от учеников деньги, угрожая ножом

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, наряд полиции охраны получил сообщение от оператора о срабатывании средств тревожной сигнализации на охраняемом объекте – в местной школе.

К прибывшим за считанные минуты на место вызова полицейских охраны обратилась учительница и указала на мужчину, который угрожал школьникам ножом.

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Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей нарушитель был задержан и передан следственно-оперативной группе Суворовского отдела полиции.

Им оказался 31-летний житель города.

Сейчас по данному факту ведется следствие.