В Одессе "заминировали" Дом профсоюзов: полиция не пускает митингующих на Куликово поле

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, в 15.40 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что Куликово поле и Дом профсоюзов заминированы.

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«На место выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехники, кинологи. Место оцеплено сотрудниками полиции. Проводится проверка», - отметила она.

Сейчас возле Куликова поля собралось несколько десятков людей, которые заявляют, что пришли почтить память тех, кто погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Сейчас они проводят митинг возле оцепления полиции. Принесли большую растяжку, на которой написано: «2 мая 2014 года произошло массовое убийство одесситов. Требуем привлечь убийц к суду». Собравшиеся принесли с собой флаги Одессы и черные шары.

На Куликово поле также прибыли представители патриотических организаций, которые периодически скандируют «Слава Украине!». Оппоненты скандируют: «Не забудем, не простим!», кое-кто кричит: «Бандеровские бесы, вон из Одессы».

Женщина, которая ведет митинг, использует громкоговоритель. Участники акции также включают торжественно-печальную музыку, громко перечисляют имена погибших.

Оппонентов разделяет цепь из правоохранителей.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры.