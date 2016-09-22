Генпрокуратура установила всех организаторов трагических событий 2 мая в Одессе

Об этом он сообщил на брифинге в прокуратуре Одесской области, сообщает Еспресо.tv.

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"Следствие сделало серьезное продвижение в деле 2 мая 2014 года в Одессе. Кроме одного снайпера, мы знаем всех, кто стрелял на Греческой. Будут привлекаться по процедуре заочного осуждения все, кто к этому причастен. Эту одну личность, которая стреляла с крыши, из снайперской винтовки, мы тоже будем устанавливать. Мы установили, кто давал команду захватывать Дом профсоюзов, баррикадировать его и заносить туда горюче-смазочные материалы, кто вел стрельбу из захваченной крыши Дома профсоюзов и также одно из этих лиц погибло, второе - будет отвечать по процедуре заочного осуждения"

Он заявил, что также установлены лица, которые метали коктейли Молотова по обе стороны конфликта и большинство из них будет отвечать за совершенные преступления.

"Чрезвычайно важной является также экспертиза по установлению причин гибели людей в Доме профсоюзов. Есть версии, что они задохнулись от газа, есть версия, что они перед этим попали под действие снотворного газа. Да и та версия будет установлена в ходе научной экспертизы", - подчеркнул Луценко.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.