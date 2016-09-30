В Киеве арестовали инспектора патрульной полиции, попавшегося на сбыте наркотиков
Суд избрал задержанному за торговлю наркотиками инспектору патрульной полиции Киева меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 217 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Лейтенанту полиции сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах).
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Как сообщал УНИАН, 29 сентября военная прокуратура заявила о задержании инспектора Управления патрульной полиции в Киеве во время очередного сбыта наркотических средств.
"Сначала лейтенант полиции реализовал гражданину наркотическое вещество "амфетамин" в количестве 3 грамма и во время сбыта 1 литра опия ацетилированного за 50 тыс. гривен был задержан", - отмечалось в сообщении.
Также в автомобиле полицейского было найдено еще 150 упаковок "димедрола".