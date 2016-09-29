На Киевщине во время продажи наркотических средств задержан инспектор патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сначала лейтенант полиции реализовал гражданину наркотическое вещество "амфетамин" в количестве 3 грамма и во время сбыта опия ацетилированного 1 литра на 50 тыс. грн был задержан правоохранителями, а указанное вещество изъято", - говорится в сообщении.

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Во время осмотра места происшествия в его автомобиле найдено еще 150 упаковок димедрола.

В настоящее время решается вопрос о сообщение указанному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.