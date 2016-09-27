Кременчугские патрульные задержали группу грабителей-иностранцев, один из них погиб в ДТП во время погони

По словам потерпевшей, возле нее остановился автомобиль Daewoo, из которого вышли двое мужчин и спросили, как проехать до города Кропивницкий. Пока женщина объясняла маршрут одному из них, другой завладел ее сумкой. Затем злоумышленники сели в автомобиль и на большой скорости скрылись с места происшествия.

Сообщение об аналогичном преступлении в другой части города уже поступало в полицию в этот же день около 10 часов утра.

На этот раз потерпевшая запомнила номер автомобиля, на котором скрылись грабители.

Весь личный состав полиции Кременчуга был ориентирован на задержание злоумышленников.

Один из экипажей патрульной полиции заметил указанное авто и начал преследование.

На требование полицейских остановиться, водитель Daewoo не реагировал, наоборот, прибавлял скорость, пытался скрыться, создавая аварийные ситуации.

На подъезде к городу Александрия водитель преследуемого автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В результате столкновения водитель Daewoo, житель Днепропетровской области, погиб на месте, а три человека, которые находились с ним в автомобиле, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в Александрийской районной больнице.

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Предварительно установлено, что данные лица являются гражданами Грузии. "Они прибыли в Украину в середине августа текущего года. Сейчас устанавливается цель приезда мужчин в Украину и проверяется причастность к аналогичным преступлениям на территории государства», - сообщил Руслан Бирюков, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.

Как ранее сообщал УНИАН, В Кременчуге ночью 1 сентября офис отделения "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") на улице Небесной Сотни облили красной краской и разбили окна.