В Кременчуге отделение "Сбербанка России" снова облили "кровавой" краской (фото)

Как сообщает пресс-служба горотдела полиции, согласно информации с камер видеонаблюдения, установленных возле помещения банка, 1 сентября около 3 часов ночи двое неизвестных забросали фасад пластиковыми бутылками с краской. Емкости бросали с проезжей части и краска залила здание и ближайший светофор. Бутылки также повредили окна.

По данным полиции, лица неизвестных на видеозаписи видно достаточно четко, их личности устанавливаются – ведутся поиски.

Читайте такжеВ Тернополе запретили использовать на вывесках слова "Россия" и "Москва"

По данному факту открыты уголовные производства по статьям "повреждение имущества и хулиганство".

Как сообщал УНИАН, это уже не первая подобная акция в Кременчуге.

Так, 15 июля активисты - члены общественных организаций "АТО-Майдан-Кременчуг" и "Гражданский корпус "Азов" облили красной краской здание местного филиала "Сбербанка" - дочернего банка "Сбербанка России" в Украине, привлекая внимание горожан к тому, что в этом банке находятся счета страны-оккупанта.