"Тихая перепалка": в полиции рассказали подробности разговора патрульного с убийцей перед трагедией

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает телеканал "112 Украина".

"Сам Артем (Артем Кутушев, погибший полицейский - УНИАН) подошел первым и спокойно сказал, что вы нарушили правила дорожного движения, представился и попросил предоставить документы водителя и страховку. На что Пугачев достал (удостоверение - УНИАН) участника боевых действий и начал рассказывать о том, что он ранен, что у него учеба, о том, что у него по-служебному будут неприятности", - сказал Троян.

Читайте такжеПодозреваемый в убийстве патрульных в Днепре прооперирован и уже может говорить – врач

По словам замглавы Нацполиции, собеседники еще несколько минут вели разговор.

"Он (полицейский - УНИАН) сказал, что если ты не в розыске, я сейчас, может, другое решение приму. Он садится за руль и только достает планшет, злоумышленник уже подходит к окну, склоняется над ним и начинает угрожать, указывает ему на оружие. Несколько минут он говорит ему прямо: отдай мне оружие, я его выброшу за 100 м, говорит, я никого не хочу убивать, мне не нужны неприятности. Тот (полицейский - УНИАН) говорит, что я не могу его отдать, это мое оружие. Давай лучше я не буду тебе выписывать никакого протокола. Пугачев не соглашается. Таким образом, идет перепалка. Только она тихая", - отметил Троян.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Читайте такжеВ соцсетях возмущаются из-за предложения Авакова узаконить "презумпцию правоты полицейского"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив поддельный паспорт. В Днепре понедельник, 26 сентябре, по решению горсовета, объявлен днем траура по погибшим полицейским.