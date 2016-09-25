МВД: Подозреваемого в убийстве патрульных ранил в живот погибший полицейский

О ружие, из которого и были сделаны роковые выстрелы / facebook.com/artem.shevchenko.9

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook и опубликовал фото с камеры патрульного.

«В правой руке подозреваемого Пугачева - его оружие, из которого и были сделаны роковые выстрелы. Именно патрульный Артем Кутушев перед смертью успел ранить в живот подозреваемого, который только уже у убитого полицейского забрал табельный пистолет», - уточнил Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 1 ст. 255 "Создание преступной организации", ч. 2 ст. 153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

Полиция в Днепре объявила операцию «Перехват» по задержанию подозреваемого, которого задержали в больнице, о чем сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По факту произошедшего в Днепре открыты три уголовных производства.

В Днепре понедельник, 26 сентября, по решению горсовета, объявлен днем траура за погибшими полицейскими.