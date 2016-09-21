В Москве захватили Культурный центр Украины: гендиректора не пускают на рабочее место

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сотрудники центра из числа граждан РФ не пропустили в здание директора и украинских журналистов, мотивируя это тем, что кадровые решения в Киеве для них не важны.

Как пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе.

«Это тот самый сепар, который кричал, что не надо говорить на украинском языке в Центре, который требовал от меня не показывать украинские удостоверения внутри здания», - сказал Шрейдлер.

По его словам, об украинской культуре здесь давно не вспоминают - причина этих действий, собственно, само здание центра, которое находится в российской столице на старом Арбате. Площадь 4 тыс. квадратных метров, четверть из них сдается бизнесменам в субаренду.

«Ситуация простая - руководство центра сидит здесь более 15 лет. Сказать, что просто коррупционеры, - считайте, что я промолчал. Все дело в этом здании в центре Москвы, и деньги идут за счет аренды, одна аренда идет по бумаге, другая аренда идет сверху, нового директора, нормального, которого направили из Киева, они не воспринимают, они угрожают физически. Вчера, пока он со мной встречался, поменяли ему замок в кабинете, чтобы он не мог войти», - сказал Шрейдлер.

В свою очередь генеральный директор Культурного центра Украины в Москве Владимир Ионов заявил, что граждане РФ, работавшие в Центре до его назначения, блокируют его работу.

По его словам, из-за того, что Центр по двустороннему соглашению работает по российскому законодательству, он не может их уволить.

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«Сейчас уже сняли, но еще недавно у некоторых работников были в кабинетах красные флаги и портреты некоторых лидеров Российской Федерации. Говорят, что это их идеологическое убеждение», - сказал Ионов.

«Я думаю, что многие работники, которые здесь работают, считают для себя этот Центр как частную собственность, они, видимо, забыли, что это государственное учреждение государства Украина. Я, как генеральный директор, назначенный государством Украина, не могу попасть внутрь. Некоторые работники здесь много лет работают и считают этот центр своей вотчиной», - отметил Ионов.

Как сообщал УНИАН, 10 августа руководитель общества «Провісник» Тарас Дудко заявил о блокировании российскими органами власти работы Культурного центра Украины.

«Уже почти 5 месяцев Россия заблокировала работу Культурного центра. Российские власти не регистрирует нового директора Центра, назначенного государством Украина на эту должность. Сотрудники второй месяц не получают заработную плату», - сказал Дудко.

«Украинская диаспора убеждена - это саботаж со стороны российских властей, в то время как в Киеве и Львове российские центры продолжают работать», - подчеркнул он.

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Дудко пояснил, что деятельность Центра осуществляется на основе межправительственного соглашения Украины и РФ, подписанного в 1998 году. Согласно этому документу, Центры регистрируются как юридические лица в соответствии с законодательством страны пребывания.

Дудко сообщил, что Культурный центр много лет осуществлял свою деятельность как некоммерческая организация, однако власти РФ, ссылаясь на изменения внутреннего законодательства в отношении таких организаций, отказывается внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о новом директоре.

На должность директора Культурного центра в Москве 3 марта 2016 года Государственным управлением делами президента Украины назначен Владимир Ионов.

31 августа Россия разблокировала работу Культурного центра Украины в Москве, внеся в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о новом директоре Центра Ионове.