Россия заблокировала работу Культурного центра Украины в Москве

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил руководитель общества «Провісник» Тарас Дудко.

По его словам, украинская общественность в российской столице обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг Культурного центра Украины. Он напомнил, что за последние годы в РФ ликвидировали Объединение украинцев России, Федеральную украинскую национально-культурную автономию украинцев России, продолжаются гонения против Библиотеки украинской литературы в Москве.

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«Уже почти 5 месяцев Россия заблокировала работу Культурного центра. Российская власть не регистрирует нового директора Центра, назначенного государством Украина на эту должность. Сотрудники второй месяц не получают заработную плату», - сказал Дудко.

«Украинская диаспора убеждена - это саботаж со стороны российской власти, тогда как в Киеве и Львове российские центры продолжают работать», - подчеркнул он.

Дудко пояснил, что деятельность Центра осуществляется на основе межправительственного соглашения между Украиной и РФ, подписанного в 1998 году. Согласно этому документу, Центры регистрируются как юридические лица, согласно законодательству страны пребывания.

Дудко сообщил, что Культурный центр много лет осуществлял свою деятельность как некоммерческая организация, однако власти РФ, ссылаясь на изменения внутреннего законодательства в отношении таких организаций, отказываются внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о новом директоре.

«Сложилась ситуация, когда у нового директора Центра отсутствует право подписи, как в банке, так и в любых других учреждениях, что, в свою очередь, не позволяет проводить финансово-хозяйственную деятельность, выплату зарплаты, оплату коммунальных платежей», - сказал Дудко.

На должность Культурного центра в Москве 3 марта 2016 года Государственным управлением делами президента Украины назначен Владимира Ионова.

Как сообщал УНИАН, 11 марта российские радикалы напали на Национальный культурный центр Украины в Москве. Был сорван и сожжен государственный флаг Украины.

Кроме того, в мае перед Днем победы российские полицейские сорвали государственный флаг Украины с крыши здания Национального культурного центра Украины в Москве.

Центр является госсобственностью государства Украина и работает на основании двустороннего соглашения с РФ.

Российский аналог - Российский центр науки и культуры - находится в Киеве по адресу: ул. Борисоглебская, 2.

Российские органы власти проводят кампанию по уничтожению объектов культуры, связанных с Украиной. 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Натальи Шариной. 30 октября Шарину был помещен под домашний арест. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».